"A Praia do Cabedelinho encontra-se proibida a banhos. As atividades na praia podem fazer-se, no entanto não se pode ir a banhos, para já", referiu a mesma fonte.

As análises realizadas pelas entidades competentes revelaram a existência de uma contaminação microbiológica da água.

Segundo a Polícia Marítima, ainda não é conhecida uma data para o levantamento da interdição.

A praia do Cabedelinho situa-se na margem sul da foz do rio Mondego, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

LYFR // JEF

Lusa/Fim