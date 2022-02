Jerónimo de Sousa, na sessão pública "PCP - Contigo todos os dias", que decorreu na Baixa da Banheira, concelho da Moita, referiu que foi retomada a ambição de uma revisão constitucional que o líder do Partido Social Democrata, Rui Rio, enuncia, sinalizando disponibilidade do Partido Socialista.

"A confirmar-se, é um sinal grave e preocupante no caminho dos projetos antidemocráticos que alguns querem ver retomados. O objetivo é amplo, conhecidas que são as propostas do PSD de subversão da Constituição da República", disse o líder comunista.

Perante um pavilhão repleto de militantes Jerónimo de Sousa fez um alerta aos presentes.

"Dizer camaradas, que estamos à beira de mais um 25 de Abril. Estamos a fazer quase 49 anos de Abril em democracia. É uma boa altura para acrescentar à luta o reforço da Constituição da República, o reforço da própria democracia", disse.

GC // MAG

Lusa/fim