"É dinâmico a questão da língua portuguesa pelo mundo, a questão da aproximação cada vez maior de outros países que não falantes de língua portuguesa ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o interesse pela língua portuguesa no mundo fora, leva-nos a que haja um olhar diferente, um pensar diferente sobre aquilo que podem ser os projetos do IILP", afirmou Abigail Tiny Cosme, presidente do conselho científico do IILP.

A responsável falava à Lusa após a XIX reunião ordinária do conselho científico do instituto, que decorreu durante dois dias na cidade da Praia, que tem a sede desta instituição da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Tiny Cosme salientou que o balanço dos projetos realizados pelo IILP até agora é "efetivamente muito positivo" e questionou de que forma é que podem otimizar o interesse que tem sido demonstrado por outros países e pela língua portuguesa.

"Dentro daquilo que é o espaço da CPLP, também incidirmos sobre o ensino, incidirmos sobre a literatura, enfim, em todos os outros aspetos, para que possamos otimizar", acrescentou.

A dirigente disse que a reunião contou com a maior parte das comissões nacionais dos Estados-membros, para fazerem o ponto de situação relativamente aos trabalhos do IILP e também poder avaliar aquilo que já foi feito e estabelecer os planos e os projetos daquilo que será a atuação do grupo para os próximos anos.

"Temos o plano de atividades, que foi aprovado por este conselho científico. Temos o orçamento, que foi apreciado também pelo conselho científico, mas que não cabe a nós fazer essa aprovação, e após a aprovação, sim, estaremos em condições de elencar todos aqueles que são os projetos", apontou.

Dizendo que há projetos de continuidade, nomeadamente os cursos relativamente ao português policêntrico, a presidente do conselho científico disse que o plano vai ajudar a reorientar a visão do IILP, com base na visão da CPLP.

Segundo uma nota do IILP, para 2024 irá ser submetido ao conselho científico um conjunto de 35 projetos que procuram reforçar e alargar o âmbito da intervenção do IILP, abrangendo da produção de conteúdos ao desenvolvimento de investigação, do apoio à criação literária e científica ao estabelecimento de parcerias criativas com instituições da sociedade civil, da academia ou da esfera da administração pública dos países da CPLP, da gestão de informação sobre a língua portuguesa à dinamização da sede do IILP.

A reunião contou com a presença dos representantes de São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Brasil e entre outros participantes através da plataforma zoom.

O IILP é dirigido desde janeiro, pelo português João Laurentino Neves, como novo diretor desta organização que tem por objetivos fundamentais "a promoção, a defesa, enriquecimento e difusão da língua portuguesa como veículo de cultura, educação, informação e acesso ao conhecimento científico, tecnológico e de utilização em fóruns internacionais".

