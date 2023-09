Palestras temáticas e uma sessão de cinema estão entre as ações programadas para "homenagear este escritor macaense que deu um contributo significativo para a literatura de Macau", referiu o Instituto Cultural (IC), em comunicado.

Senna Fernandes (1923--2010), autor "com notáveis realizações literárias, tinha uma capacidade admirável para retratar as características da fusão entre as culturas chinesa e ocidental em Macau, através das suas narrativas", acrescentou o departamento governamental.

O advogado, formado em Direito pela Universidade de Coimbra, assinou vários romances, incluindo "Amor e Dedinhos de Pé" e "A Trança Feiticeira", ambos adaptados para cinema, sendo que o último, "um marco importante na literatura cinematográfica de Macau", vai ser exibido na Cinemateca Paixão em 15 de outubro, dia do nascimento do autor.

Programadas para os dias 14 e 15 do mesmo mês, na Casa da Literatura, estão as palestras "Eterno Feminino - Discussão sobre as figuras femininas retratadas nos romances de Henrique de Senna Fernandes" e "Macau pelos olhos de Henrique de Senna Fernandes", que contam com a presença do filho, o advogado Miguel de Senna Fernandes, e do tradutor e académico chinês Yao Jingming.

"Irão abordar, através do diálogo, as obras literárias de Henrique de Senna Fernandes, o seu estilo de escrita e as características sociais e culturais de Macau pelos seus olhos, entre outros aspetos", referiu-se ainda na nota.

Nos planos do IC está também o lançamento da exposição online "Na Ponta da Caneta", que vai estar disponível no portal da Casa da Literatura, e que apresenta, entre outros elementos, "excertos literários de Henrique de Senna Fernandes".

A vida e a obra do escritor português nascido em Macau, autor da célebre frase "Se Portugal é a minha pátria, Macau é a minha mátria", vai ser também um dos destaques da 12.ª edição do Festival Literário de Macau, que decorre este ano entre 06 e 15 de outubro.

