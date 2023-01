A Folha de Informação Rápida (FIR) sobre o comportamento da receita do setor dos jogos, a que consultada hoje pela Lusa, refere que o volume de arrecadações representou um incremento de 185% em relação ao igual período de 2021.

Pelo menos 26 entidades autorizadas a operar em Angola em três segmentos de jogos, nomeadamente jogos de fortuna e azar, jogos sociais (mais explorados na componente de apostas desportivas) e jogos online contribuíram para crescimento das receitas do IEJ.

Os jogos sociais lideraram a lista de arrecadações com uma participação de 81% (4,7 mil milhões de kwanzas) e os restantes 19% foram de contribuição da modalidade dos jogos de fortuna e azar.

A operadora Primeira Aposta (Premier Bet) foi a que mais contribuiu, neste período, entre os operadores que exploraram a modalidade de jogos sociais e remotos em linha, seguida da operadora Mota, Tavares & Barros (Elephant Bet).

Segundo a FIR, o incremento registado na arrecadação do IEJ deve-se "essencialmente" ao aumento dos serviços de supervisão e fiscalização no setor, pela obrigatoriedade de reporte diário e trimestral de informação contabilística e estatística das entidades licenciadas.

O estreitamento da relação entre o ISJ e os operadores de jogos e o aumento da colaboração entre o órgão regulador dos jogos e a Administração Geral Tributária (AGT) angolana também concorreram para o alargamento das receitas.

"O setor dos jogos de forma global, direta ou indiretamente, arrecadou nos primeiros noves meses de 2022 aproximadamente 7 mil milhões de kwanzas que vêm da arrecadação do IEJ, receita parafiscal (taxas, multas e emolumentos) e outros impostos", refere-se na nota.

Para as entidades angolanas, a aprovação da futura Lei de Atividade de Jogos, já em sede da Assembleia Nacional (parlamento), "terá grande impacto na organização do setor e deve consagrar maior capacidade de fiscalização tributária" ao ISJ em coordenação com a AGT.

O ISJ é um órgão tutelado pelo Ministério das Finanças de Angola.

DYAS // PJA

Lusa/Fim