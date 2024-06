"Os inspetores pediram informação e tiveram acesso a processos antigos", acrescentou a fonte sem, contudo, precisar em que incidiu o interesse dos inspetores.

Segundo a fonte, que confirmou terem sido "vários" os inspetores presentes nos paços do concelho, a autarquia do distrito do Porto "colaborou em tudo o que foi pedido".

A Lusa contactou também a PJ do Porto, que não confirmou as buscas na câmara municipal.

