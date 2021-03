De acordo com o INAE, apesar de estarem proibidos, os festejos associados ao matrimónio continuam a acontecer clandestinamente um pouco por todo o país, com destaque para Maputo e respetiva província e ainda Sofala, no centro.

Da mesma forma, a inspeção registou vários casos de venda e consumo ilegal de bebidas alcoólicas na capital e subúrbios, sem quantificar.

A violação das restrições impostas para tentar conter a propagação do novo coronavírus foram detetadas no âmbito de inspeções regulares que em fevereiro abrangeram 2.941 agentes económicos em todo o território moçambicano.

Um total de 87 estabelecimentos foram suspensos e 130 agentes económicos notificados por diversas infrações - além das relacionadas com a covid-19.

Moçambique tem um total acumulado de 665 mortes e 59.914 casos de covid-19, 71% dos quais recuperados.

