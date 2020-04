De acordo com um comunicado da OIM, o número de inquiridos faz parte de um universo de mais de 14 mil emigrantes moçambicanos que regressaram da África do Sul no final de março, na sequência do estado de emergência imposto devido à pandemia da covid-19.

Os resultados do inquérito revelam ainda que também não foram detetados casos suspeitos em mais de 4.100 familiares dos emigrantes inquiridos.