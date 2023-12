"Relativamente ao processo dirigido pelo MP junto do STJ, sem prejuízo da ocorrida autonomização, a conexão existente entre a factualidade ali objeto de investigação e a do DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] justifica e exige que os processos prossigam termos articuladamente", lê-se num comunicado relativo à Operação Influencer hoje divulgado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo o comunicado, a PGR "determinou que os magistrados titulares das investigações do DCIAP coadjuvem o Procurador-Geral-Adjunto titular da investigação do STJ" e que "será este último a definir, de acordo com as necessidades que vá identificando, os exatos termos dessa coadjuvação".

A PGR adianta que o inquérito autónomo no STJ vai contar "com apoio de todos os meios e elementos afetos aos inquéritos que correm termos no DCIAP".

"Deverão ser reportadas à Procuradoria-Geral da República as dificuldades ou atrasos que eventualmente surjam e que possam comprometer os objetivos das investigações", refere ainda o comunicado.

IMA // FPA

Lusa/fim