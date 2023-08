"A ideia com que fico é que estamos a falar de uma liga dos últimos do desagravamento fiscal porque aquilo que se conhece das intenções, quer do PS, quer do PSD, são intenções que ficam muito aquém daquilo que seria necessário para revitalizar a economia do país", afirmou o presidente da IL.

Numa conferência de imprensa na sede do partido no Porto, Rui Rocha classificou como "frouxa" a proposta de reforma fiscal apresentada pelo PSD.

"O PSD relativamente a 2023 propõe que se cumpra o orçamento do Governo. Parece-nos pouco, francamente, uma proposta frouxa", afirmou.

Rui Rocha destacou ainda que, na discussão do Orçamento de Estado para 2024, a IL vai ser "muito mais ambiciosa" e propor uma "redução de impostos para todos".

"O nosso desagravamento será para todos e de liga dos campeões do desagravamento fiscal e não desta liga dos últimos a que temos assistido", acrescentou.

