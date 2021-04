É preciso recuar até novembro de 2017 para encontrar um valor superior de inflação homóloga (variação dos preços ao consumidor em relação ao mesmo mês do ano anterior), que na altura foi de 7,15%, segundo quadros do INE consultados pela Lusa.

A atual tendência de subida da inflação homóloga verifica-se desde agosto de 2020, altura em que se fixou em 2,75%, de acordo com os valores do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Moçambique.

Na mesma linha, a inflação média a 12 meses em Moçambique está a subir desde março de 2020, atingindo 3,55% em março último.

Em termos mensais, março registou uma inflação de 0,86% (fevereiro tinha tido 1,34%), com destaque para o aumento de preços na categoria de 'Alimentação e bebidas não alcoólicas'.

A inflação acumulada nos primeiros três meses de 2021 é de 3,42%.

Moçambique terminou 2020 com uma inflação acumulada de 3,52%.

A cidade de Nampula, no norte do país, liderou a tendência de aumento do nível geral de preços em março, seguida da Beira (centro) e Maputo (capital, a sul).

Os valores do IPC são calculados pelo INE a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.

LFO // JNM

Lusa/fim