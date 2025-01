Em dezembro de 2023, a taxa de inflação homóloga era de 2,9%.

De acordo com a estimativa do serviço estatístico da União Europeia, entre as principais componentes da inflação da área do euro, espera-se que os serviços apresentem a taxa anual mais elevada em dezembro (4,0%, em comparação com 3,9% em novembro).

Seguem-se a componente dos produtos alimentares, álcool e tabaco (2,7%, estável face a novembro), bens industriais não energéticos (0,5%, em comparação com 0,6% em novembro) e energia (0,1%, em comparação com -2,0% em novembro).

A inflação subjacente (que exclui os preços mais voláteis, como energia, alimentação, álcool e tabaco) manteve-se nos 2,7% na variação em cadeia, recuando na comparação com os 3,4% homólogos.

