Os dados do INE indicam que Moçambique "registou uma subida do nível geral de preços na ordem de 5,36%", influenciada pelas divisões de educação, de alimentação e bebidas não alcoólicas, e de bebidas alcoólicas e tabaco, respetivamente com subidas homólogas de 9,82%, 9,41% e 7,40%.

Só no espaço de um mês, face a outubro, os preços em Moçambique subiram 1,17%, influenciados pelo aumento de custos com produtos alimentares e bebidas.

A inflação a 12 meses em Moçambique tinha voltado a reduzir-se em setembro, para 4,63%, então o sexto mês consecutivo de redução da inflação homóloga, e menos 0,30 pontos percentuais face a agosto, caindo nessa altura para mínimos de janeiro de 2021, segundo o histórico do INE.

Em outubro acelerou para 4,75% e em novembro para 5,36%, em ambos os casos por comparação com o mesmo mês de 2022.

De acordo com os dados até novembro, os preços em Moçambique subiram 3,96% desde o início de 2023 e a inflação mensal média dos últimos 12 meses caiu para 7,59%, segundo o INE.

