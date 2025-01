Em comunicado enviado às redações, a propósito da chuva e vento fortes que se fizeram sentir ao início da manhã, a Unidade Local de Saúde do Altro Minho (ULSAM) refere que "os principais condicionamentos registam-se ao nível da cirurgia de ambulatório, que implicou a mudança dos procedimentos urgentes para o bloco operatório central".

Segundo a ULSAM, "as infiltrações de água atingiram os serviços de neonatologia e de formação, com danos ligeiros e que não perturbam o funcionamento".

Os "laboratórios de imunohemoterapia e patologia clínica têm alguns condicionamentos à atividade programada", sendo que "todos os procedimentos urgentes/não programados estão a realizar-se sem constrangimentos".

O "serviço de imagiologia, que registou alguns condicionamentos, já se encontra a funcionar na plenitude".

"Foram verificados danos nos contentores do serviço de urgência geral de adultos, com infiltrações numa estrutura com mais de 10 anos. Ainda assim, a atividade dos serviços de urgência está a funcionar com normalidade", acrescenta.

As "equipas da Unidade Local de Saúde do Alto Minho estão a trabalhar para repor as condições normais de funcionamento nos serviços mais afetados pelos estragos", sendo que "à exceção dos condicionamentos mencionados, toda a atividade assistencial decorre com normalidade".

Viana do Castelo, Porto e Braga foram colocados hoje sob aviso laranja entre as 06:00 e as 09:00 horas de hoje devido à precipitação forte e às rajadas de vento que podem atingir os 100 quilómetros por hora (km/h) nas zonas altas.

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Évora, vão continuar sob aviso amarelo devido à precipitação até às 18:00 horas.

Os distritos do litoral, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro ficam sob aviso amarelo até quinta-feira às 18:00 devido à agitação marítima, além do aviso amarelo para precipitação até quarta-feira.

