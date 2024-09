Em causa está o lote número 23.109 do medicamento Lorazepam Labesfal, 1 mg, comprimido, 60 unidades, com o número de registo 5.615, refere o Infarmed numa circular informativa publicada no 'site'.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde adianta que a empresa Generis Farmacêutica irá proceder à recolha voluntária deste lote "em virtude de ter sido detetado um resultado fora de especificação no parâmetro doseamento no âmbito de um estudo de estabilidade".

Perante esta informação, o Infarmed determinou a suspensão imediata da sua comercialização e apela às entidades que possuam este lote de medicamento em 'stock' para não o vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução.

"Os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a este lote não devem interromper o tratamento e logo que possível, devem contactar o médico para substituir por outro lote ou um medicamento alternativo", recomenda a autoridade do medicamento.

