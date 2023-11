Em 2022, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) recebeu 26.932 notificações de suspeitas de reações adversas a medicamentos (RAM), sendo que 5.902 (22%) foram recebidas por via direta e 21.030 (78%) através da indústria farmacêutica, segundo relatório de atividades do Sistema Nacional de Farmacovigilância, indicando que a notificação baixou 31% relativamente a 2021.

Para melhorar a notificação, o Infarmed associa-se pelo oitavo ano consecutivo à iniciativa #MedSafetyWeek, liderada pelo Uppsala Monitoring Centre (UMC), com o apoio da International Coalition of Medicines Agencies (ICMRA).

A campanha decorre entre hoje e domingo e pretende alertar para a importância da notificação de reações adversas a medicamentos por parte dos cidadãos e dos profissionais de saúde, assentando no uso de redes sociais, complementado com os 'websites' das agências de medicamentos.

A campanha global deste ano envolve reguladores de medicamentos de 85 países e centra-se em "Quem pode notificar?" e como os cidadãos com doença, médicos, farmacêuticos e outros profissionais de saúde podem contribuir para a farmacovigilância.

O Infarmed adianta, em comunicado, que a participação nesta iniciativa "é uma oportunidade para reforçar as mensagens relacionadas com a importância da notificação de reações adversas junto do público e profissionais de saúde".

"Apesar de seguros e eficazes, todos os medicamentos podem causar efeitos secundários, pelo que existem medidas em vigor, de forma a monitorizar continuamente a sua segurança após a colocação no mercado", afirma, sustentando que o objetivo desta monitorização de segurança é "obter mais informações sobre os efeitos adversos já conhecidos ou novos".

Através do Portal RAM, o Infarmed recebe, organiza e analisa notificações de suspeitas de reações adversas a medicamentos.

"Os relatórios de notificação ajudam a identificar novas suspeitas de reações adversas a medicamentos ou problemas de segurança sérios e inesperados, e a obter mais informações sobre os efeitos já conhecidos. Ao notificar, o cidadão está a ajudar a tornar os medicamentos mais seguros para todos e a colaborar com o Infarmed no sentido de proteger a saúde pública", refere o comunicado.

Os dados divulgados pelo Infarmed mostram que nos últimos 30 anos o Portal RAM registou 144.344 notificações de suspeitas de reações adversas.

HN // JMR

Lusa/Fim