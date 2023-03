Inês Barreto, de 22 anos, venceu o prémio ModaLisboa x IED -- Istituto Europeo di Design Milano, que inclui um mestrado em design de moda no IED de Milão, no valor de 20.100 euros e uma bolsa de quatro mil euros, e Niuka Oliveira, de 23 anos, venceu o prémio ModaLisboa x Tintex Textils, que inclui uma residência artística de três semanas na Tintex, o desenvolvimento de uma coleção cápsula e uma bolsa de 1.500 euros, anunciou o júri no final da apresentação das coleções dos cinco finalistas do concurso.

Para Inês, do Porto, que estudou na Modatex, ser uma das vencedoras do Sangue Novo é "um privilégio enorme". "Nas Artes nem sempre se vê jovens artistas a terem apoios e eu sinto-me privilegiada de ter esta oportunidade incrível", contou à agência Lusa no final do desfile dos finalistas do concurso.

Na coleção que apresentou hoje voltou a criar roupas recorrendo a látex liquido, aquele que considera ter sido "o aspeto mais forte da coleção passada", com a qual concorreu ao Sangue Novo em outubro.

A coleção com que venceu o concurso começou a ser criada numa altura em que Inês se sentia "um bocado frustrada com o mundo da moda". "No final do ano passado, só se falava de 'fast fashion', eram notícias péssimas, uma atrás da outra. E, entretanto, uma das minhas maiores referências, [a criadora de moda e ativista britânica] Vivienne Westwood, faleceu, e a Shein foi escolhida a marca mais popular de 2022. Enquanto jovem designer a começar estas coisas são um bocado frustrantes", partilhou.

Tudo junto levou a que se sentisse "desapaixonada pela moda". "Isto acabou por ser um reapaixonar-me pela minha área e pela minha arte", disse.

As referências de Inês na criação de moda são "grandes nomes de designers que sempre fizeram os seus protestos à sua maneira através da roupa", porque para esta jovem "a roupa é uma forma de expressão e [de] contar uma história".

"Era esta a ideia de usar o látex, para criticar um mundo que acho que está a ficar muito plástico e muito superficial", referiu.

Também formada na Modatex e a viver no Porto, para onde se mudou com oito anos vinda de São Tomé e Príncipe, Niuka Oliviera, de 23 anos, lembra-se de gostar de moda "desde sempre".

Niuka acredita que o prémio que venceu hoje vai ajudá-la "imenso a trabalhar os estampados e a perceber ainda melhor os tecidos". "Como os posso trabalhar e modificar", contou.

Para criar a coleção que apresentou no Sangue Novo fez "um exercício de introspeção".

"Após a conclusão do curso, estava um bocado perdida. Fiz várias ilustrações, como forma de diário e terapia. Pus as ilustrações nas minhas coleções, daí ter muitos estampados e formas abstratas", partilhou.

Nas peças usa tecidos "muito estruturados", porque os imaginou "como se fossem uma folha de papel em branco", onde iria desenhar "o que estava a sentir num determinado momento".

Além de Inês Barreto e Niuka Oliveira, competiram na final do concurso Sangue Novo Çal Pfungst, Darya Fesenko e Molly98.

Os cinco tinham sido escolhidos em outubro, na 59.ª edição da ModaLisboa, entre os dez participantes do concurso dedicado aos novos talentos.

As coleções de Inês Barreto e Niuka Oliviera, criadas no âmbito dos prémios, serão apresentadas na plataforma Workstation da semana da moda de Lisboa, e os dois vencedores recebem também mentoria da ModaLisboa.

A 60.ª ModaLisboa decorre até domingo. Hoje são ainda apresentadas coleções de Arndes, da Salsa Jeans, de Filipe Augusto, de Valentim Quaresma e de Olga Noronha.

Para sábado estão agendadas as apresentações de Constança Entrudo, de sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà, Giovanni Marchetti e Maria Eleonora Pignata), assim como de Luís Buchinho, Mustique, Kolovrat, Buzina, Luís Carvalho, Béhen e Gonçalo Peixoto.

No domingo são apresentadas as coleções de João Magalhães, Duarte, Hibu, Carlos Gil, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves e Cal Me Gorgeous by Luís Borges.

Embora as apresentações das coleções sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui exposições e um 'lounge', onde estão presentes várias marcas e há 'roullotes' de venda de comida.

As exposições e o 'lounge' podem ser visitados hoje até às 22:30, no sábado entre as 13:30 e as 23:00, e no domingo entre as 13:30 e as 22:00.

