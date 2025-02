Segundo os dados do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), as mais de 170 mil chamadas de falsas urgências atendidas pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) representaram uma "média diária de 450 chamadas que não foram consideradas emergências depois de efetuada a triagem telefónica pelos profissionais" dos centros.

"Todas estas chamadas para situações não urgentes obrigam a uma triagem por parte dos profissionais do INEM que trabalham nos CODU, o que poderá atrasar a triagem a situações verdadeiramente emergentes", alertou o instituto que coordena do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM).

De acordo com os mesmos dados, em 2024, os quatro CODU de Lisboa, Porto, Coimbra e Faro, que coordenam e gerem os vários meios de socorro, receberam cerca de 1,5 milhões de chamadas.

Desse total, cerca de 170.107 não levaram ao acionamento de qualquer meio de emergência pré-hospitalar por parte dos CODU, que transferiram ainda para a linha SNS24 cerca de 77.566 chamadas consideradas não urgentes.

O INEM reafirmou que os cidadãos devem ligar para o Número Europeu de Emergência -- 112 apenas em situações graves ou de risco de vida, como por exemplo, uma alteração do estado de consciência, suspeita de AVC, engasgamento, dificuldade em respirar, acidentes com feridos, dor no peito, hemorragias abundantes ou incontroláveis e queimaduras graves ou em zonas sensíveis.

Em todas as outras situações, os cidadãos devem ligar para o SNS24 e procurar o aconselhamento adequado, adiantou o instituto.

As chamadas efetuadas para o número 112 são atendidas em primeira linha nos centros operacionais geridos pelas forças de segurança, que encaminham para os CODU do INEM todas as situações relacionadas com a saúde.

