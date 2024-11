"O INEM passou a estar debaixo da minha dependência direta desde há dois dias porque é uma matéria de uma prioridade enorme como se está a ver", adiantou Ana Paula Martins, depois de se ter reunido com os responsáveis do instituto, em Lisboa.

Segundo referiu, o INEM era uma prioridade quando o atual Governo entrou em funções, mas, "por todo ao alarme social que tem causado nos últimos dias", é necessário devolver a confiança à população no sistema.

Questionada se o facto de chamar a si a dependência direta do INEM é o reconhecimento de que a secretária de Estado da Gestão da Saúde ignorou os alertas dos sindicatos sobre os impactos da greve da última semana, a ministra afirmou que a sua decisão "é apenas o reconhecimento" de que o assunto é importante, urgente e prioritário.

Perante isso, "o meu tempo no meu dia-a-dia tem de ser dedicado em mais de 70% a resolver os problemas do INEM", salientou a ministra da Saúde.

As mortes de 11 pessoas alegadamente associadas a falhas no atendimento do INEM motivaram a abertura de sete inquéritos pelo Ministério Público (MP), um dos quais já arquivado. Há ainda um inquérito em curso da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

A demora na resposta às chamadas de emergência agravou-se durante a greve de uma semana às horas extraordinárias dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que reclamam a revisão da carreira e melhores condições salariais.

A greve foi suspensa após a assinatura de um protocolo negocial entre o Governo e o sindicato do setor.

