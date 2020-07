"Trata-se de uma atividade complexa, levada a cabo por um número considerável de trabalhadores, incluindo expatriados, que devido à obrigatoriedade de cumprir os procedimentos estabelecidos pelo Governo relativos à entrada e saída de bens e pessoas no território nacional, não poderão proceder à devida rotação", lê-se numa nota divulgada na página do Instituto Nacional de Petróleo (INP) de Moçambique.

A empresa comunicou a interrupção ao regulador moçambicano na quinta-feira, tendo avançado que "neste momento as atividades de perfuração estão resumidas à manutenção da plataforma no local".

"Espera-se que logo que se proceda ao levantamento do estado de emergência e as condições de circulação estejam normalizadas, os furos BS-1 e BS-2 sejam completados e testados, com vista a verificar o fluxo e quantificação de gás natural", refere-se na nota do INP.

A abertura de cada um dos furos de pesquisa está avaliado em 15,2 milhões de dólares (13,2 milhões de euros), segundo dados do INP.

A Buzi Hydrocarbons detém 75% dos direitos sobre o Bloco de Búzi e o Governo moçambicano 25%, através da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH).

A empresa indonésia anunciou o início das perfurações em 2019, altura em que a única exploração comercial de gás natural nas proximidades daquele ponto estava a ser feita pelo grupo sul-africano Sasol.

A intenção de investir na pesquisa de gás em Búzi, cujos registos de possível ocorrência datam de 1962, foi anunciada em 2015 e, na altura, o plano era perfurar cerca de 15.225 pés de profundidade nos poços de BD1 e BD2, ambos no interior do campo de gás de Búzi.

Moçambique, que vive em estado de emergência desde 01 de abril, registou um total de 11 óbitos por covid-19, 1.507 pessoas infetadas e 505 recuperados, segundo as autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 606 mil mortos e infetou mais de 14,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 15.082 mortos confirmados em mais de 720 mil infetados com covid-19 em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

