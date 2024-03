"Após dois anos de espera, o Papa Francisco virá finalmente à Indonésia. Penso que será um presente especial para os católicos", afirmou Yaqut Cholil Qoumas, ministro dos Assuntos Religiosos, citado na página do Ministério na Internet.

Já no sábado, Qoumas adiantara, num evento em Java Central, que "com base na carta enviada pelo Vaticano e recebida pelo Governo indonésio, o Papa Francisco estará na Indonésia em 03 de setembro de 2024".

O Presidente Joko Widodo enviou um convite ao Papa em junho de 2022 para visitar a Indonésia e promover a tolerância religiosa.

De acordo com o centro de investigação norte-americano Pew, cerca de 242 milhões de indonésios, ou seja, 87% da população, são muçulmanos, enquanto 29 milhões são cristãos, incluindo 8,5 milhões de católicos.

A visita do Pontífice à Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Indonésia estava prevista para setembro de 2020, mas teve de ser cancelada devido à pandemia de covid-19.

Em janeiro, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Papua-Nova Guiné anunciou que o Papa visitaria o país em agosto, estando também prevista uma visita a Timor-Leste.

Em Díli, já neste mês de março, foi anunciado que o Vaticano já enviou o projeto do palco para a visita do Papa Francisco a Timor-Leste e que uma "equipa avançada" da Santa Sé chega ao país em junho para preparar a deslocação do pontífice.

Desde a sua eleição em 2013, o Papa Francisco fez 44 viagens ao estrangeiro, a mais recente das quais a Marselha, no sul de França, em setembro de 2023.

Para 2024, anunciou uma viagem à Bélgica e mencionou planos para visitar a Argentina.

