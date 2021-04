De acordo com o boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Rt é de 0,94 em Portugal continental e ilhas, o mesmo registado pelo anterior boletim, divulgado na sexta-feira.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam que situa-se nos 65,3 casos por 100.000 habitantes (70 por 100.000 habitantes na sexta-feira) e nos 62,4 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente (63,4 por 100.000 habitantes na sexta-feira).

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

