O ministro da Educação indiano, Dharmendra Pradhan, publicou o convite que recebeu na rede social X (antigo Twitter), e nele se pode ler que 'Bharat', o nome hindi da República da Índia, o convida formalmente para um jantar no sábado, 09 de setembro, no âmbito da cimeira do G20 (19 maiores economias do mundo e União Europeia).

Esta iniciativa surge na sequência de outras medidas adotadas em agosto, quando o Governo indiano, liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, apresentou no parlamento uma série de leis com o objetivo de substituir o sistema judicial do período colonial britânico e, em particular, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei dos Contratos de 1872.

A história colonial da Índia continua a ser um tema sensível para muitos indianos, em especial para os nacionalistas, que exigem que o Reino Unido reconheça os seus excessos e peça desculpa por eles. O país alcançou a independência em agosto de 1947.

Se a mudança de nome se concretizar, a Índia estará a seguir as passadas de países como a Turquia, que pediu à comunidade internacional a alteração da sua toponímia para 'Türkiye'.

Por exemplo, a NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental) utiliza agora a nova designação em todas as suas comunicações oficiais sobre o país.

