De acordo com o Ministério da Saúde indiano, o país registou além disso 19.693 mortes desde o início da pandemia.

A Rússia tem 680.283 casos, segundo os últimos dados oficiais.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de casos, com quase 2,9 milhões. O Brasil está em segundo lugar, com mais de 1,6 milhões.

As autoridades indianas abandonaram no domingo o plano de reabertura do famoso monumento Taj Mahal, depois de novos casos terem sido detetados na área. O Ministério da Cultura da Índia tinha decidido reabrir todos os monumentos em todo o país após mais de três meses de encerramento, com um limite ao número de visitantes e o uso obrigatório de máscaras faciais.

Após um rigoroso confinamento de dois meses, a Índia diminuiu as restrições na maior parte do país, exceto nas áreas de maior risco.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 531 mil mortos e infetou mais de 11,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 1.614 pessoas das 43.897 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

