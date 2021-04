Os números das autoridades de saúde elevam o total de infetados para 16,2 milhões e de mortos para 186.920 desde o início da pandemia no país, o segundo com mais casos, apenas atrás dos Estados Unidos.

O aumento de novos casos nesta segunda vaga tem sido vertiginoso no país asiático, com um aumento de mais de 100 mil casos só na última semana, o que contrasta com as menos de dez mil infeções registadas em fevereiro, quando muitos pensavam que o pior já tinha passado.

As autoridades de saúde relacionam algumas mortes com a crise de falta de oxigénio em muitas regiões indianas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.060.859 mortos no mundo, resultantes de mais de 143,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 16.952 pessoas dos 832.255 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

JMC // JMC

Lusa/Fim