O número de casos tem vindo a aumentar desde fevereiro, aproximando-se agora do pico da primeira vaga, registado em meados de setembro de 2020, quando foram diagnosticados 97.894 casos num só dia.

O aumento de infeções verificou-se, sobretudo, no estado de Maharashtra, responsável por mais de metade dos casos nas últimas semanas. Só nas últimas 24 horas, aquele estado, cuja capital é Mumbai, diagnosticou 39.544 casos (54% do total).

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 12 milhões de casos de covid-19 (12.221.665), sendo o terceiro país do mundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

A Índia é o quarto país do mundo com mais óbitos (162.927), a seguir aos Estados Unidos, Brasil e México, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O país tem atualmente 584.055 casos ativos.

Com uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia começou a campanha de vacinação em 16 de janeiro, tendo até agora vacinado mais de 65 milhões de pessoas (65.117.896), de acordo com os números atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde indiano.

A vacinação é alargada a partir de hoje a todas as pessoas com mais de 45 anos, uma nova fase da campanha, até aqui limitada a trabalhadores do setor da saúde, pessoas com mais de 60 anos ou doentes com comorbidades com idade inferior.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.805.004 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

