O país, de 1,4 biliões de habitantes, tem agora o crescimento de casos mais rápido no mundo.

A Índia está a realizar mais de 900 mil testes diários, quando há dois meses efetuava 200 mil.

Mesmo que Maharashtra, no oeste, e três estados do sul, Tamil Nadu, Andhra Pradesh e Karnataka, continuem a ser as regiões mais atingidas, com quase 64% das mortes e 55% dos casos ativos, o vírus está a espalhar-se rapidamente no vasto interior do país.

No início desta semana, membros de uma pequena tribo nas remotas ilhas Andaman e Nicobar testaram positivo, com os especialistas a afirmarem que o novo coronavírus entrou num estágio de transmissão generalizada.

A Índia é o terceiro país do mundo com mais casos, depois dos Estados Unidos e do Brasil, e o quarto em mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 832 mil mortos e infetou mais de 24,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

