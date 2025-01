Uma dezena de camiões começou a transportar cerca de 337 toneladas de resíduos selados em contentores, sob escolta policial, na quarta-feira à noite. O destino é, de acordo com a agência Press Trust of India, um local de tratamento de resíduos industriais, a cerca de 225 quilómetros de Bhopal, em Pithampur, centro da Índia.

Está a ser aplicado "o mais extenso protocolo de segurança alguma vez observado na movimentação de resíduos industriais" no país, declarou o diretor do departamento local de gestão de catástrofes, Swatantra Kumar Singh, citado pelo jornal Times of India.

Estes materiais tóxicos vão ser incinerados, referiu.

Em dezembro, 40 anos depois da tragédia, o Supremo Tribunal do estado de Madya Pradesh ordenou a operação, concedendo um prazo de um mês para a respetiva conclusão.

"Estão à espera de uma nova tragédia?", perguntou às autoridades o magistrado daquele tribunal, Suresh Kumar Kait, criticando "a inércia" das autoridades responsáveis pela limpeza da poluição, de acordo com os diários Times of India e Indian Express.

Na noite de 02 para 03 de dezembro de 1984, 27 toneladas de gás isocianato de metilo, uma substância utilizada na produção de pesticidas, foram derramadas de um tanque de uma fábrica em Bhopal da Union Carbide, uma subsidiária da gigante da indústria química norte-americana, Dow Chemical Company.

Cerca de 3.800 pessoas morreram nos primeiros três dias da catástrofe, segundo dados oficiais. Estima-se que 25.000 pessoas tenham morrido nos anos seguintes.

As análises das águas subterrâneas próximas do local revelaram a presença de substâncias químicas - cancerígenas e responsáveis por malformações congénitas - 50 vezes superiores aos limites tolerados pela Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos.

