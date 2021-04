O número de casos tem vindo a aumentar desde fevereiro, aproximando-se agora do pico da primeira vaga, registado em 16 de setembro de 2020, quando foram diagnosticados 97.894 casos num só dia.

O balanço de infeções das últimas 24 horas é o pior desde 26 de setembro do ano passado, altura em que o país contabilizou 89.010 casos.

Nas últimas 24 horas, as autoridades contabilizaram ainda 714 mortes provocadas pela doença, o pior registo diário desde outubro de 2020, segundo a imprensa local.

O novo máximo acontece depois de o país ter atingido um recorde diário de vacinação, em 01 de abril, com 3,6 milhões de doses administradas num só dia, após a campanha ter sido alargada a todas as pessoas com mais de 45 anos.

Nesse dia, 3,3 milhões de pessoas receberam a primeira dose e 300.000 a segunda, nos 51.215 centros de vacinação do país, anunciou na sexta-feira o Ministério da Saúde indiano.

Conhecida como a "farmácia do mundo" pela capacidade de produzir medicamentos de baixo custo em grande escala, a Índia é um dos poucos países autossuficientes em vacinas contra a covid-19.

Com uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia começou a campanha de vacinação em 16 de janeiro, tendo até agora vacinado mais de 73 milhões de pessoas (73.054.295), de acordo com os números atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde indiano.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 12 milhões de casos de covid-19 (12.392.260), sendo o terceiro país do mundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

A Índia é o quarto país do mundo com mais óbitos (164.110), a seguir aos Estados Unidos, Brasil e México, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O país tem atualmente 658.909 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.829.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 129,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PTA // PTA

Lusa/Fim