Com mais de 8,2 milhões de infeções desde o início da pandemia, o país é o segundo do mundo com mais casos, a seguir aos Estados Unidos, com mais de 9,2 milhões.

A doença já fez 122.607 mortos no país, que é o terceiro no mundo com mais vítimas fatais, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil.

Mais de 7,5 milhões de pessoas já recuperaram da doença na Índia.

O número de casos na Índia atingiu o valor mais alto em meados de setembro, com 97.894 contágios num só dia.

Nas últimas semanas, o país tem vindo a reduzir o número de infeções, com menos de 50 mil casos diários nos últimos sete dias.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 1,2 milhões de mortos e mais de 46 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PTA // EJ

Lusa/Fim