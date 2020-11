Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 9,2 milhões de casos de covid-19, mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos.

Com um total de 134.699 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e do Brasil, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.397.322 mortos resultantes de mais de 59,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

