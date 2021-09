A campanha teve lugar na sexta-feira, quando Modi completou 71 anos. O Ministério da Saúde disse que, hoje, a campanha especial tinha aumentado o total de vacinas da Índia para mais de 790 milhões.

O ministro da Saúde, Mansukh Mandaviya, chamou ao feito "um capítulo dourado... escrito na história do país e do mundo".

Só a China administrou mais. O Governo chinês afirmou esta semana ter dado mais de 2,16 mil milhões de doses e que mil milhões de chineses foram totalmente vacinados.

A Índia, um país de quase 1,4 mil milhões de pessoas, deu pelo menos uma dose a mais de 62% dos adultos elegíveis e duas doses a cerca de 21%.

Os funcionários do Ministério da Saúde dizem que planeiam administrar mais de mil milhões de doses até meados de outubro.

A Índia comunicou mais de 33 milhões de casos de coronavírus e 444.529 mortes. O país está a registar mais de 30.000 novos casos de covid-19 por dia.

A covid-19 provocou pelo menos 4.667.150 mortes em todo o mundo, entre mais de 226,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

SMM // MSF

Lusa/Fim