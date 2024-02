Os estabilizadores horizontais das duas aeronaves, modelo Q400, terão tocado um num outro durante o movimento de parqueamento de um dos aviões, explicou à Lusa uma fonte da empresa.

"A LAM já participou a ocorrência à Autoridade de Aviação civil de Moçambique para os devidos efeitos", referiu a companhia aérea numa nota distribuída hoje, onde avança também que uma das aeronaves já voltou a voar.

A LAM está num processo de revitalização, com a empresa sul-africana Fly Modern Ark (FMA) na sua gestão desde abril do ano passado com um plano de restruturação em curso.

A estratégia de revitalização da empresa segue-se a anos de problemas operacionais relacionados com uma frota reduzida e falta de investimentos, com registo de alguns incidentes, não fatais, associados por especialistas à deficiente manutenção das aeronaves.

O pior acidente que LAM sofreu em toda a sua história deu-se em novembro de 2013, quando um Embraer, que fazia o trajeto Maputo-Luanda, se despenhou na Namíbia, causando a morte a todos os 33 ocupantes.

O Ministério das Obras e Transportes da Namíbia, responsável pela investigação na altura, afastou no seu relatório falhas mecânicas, concluindo que o comandante do voo TM-470, Hermínio dos Santos Fernandes, despenhou intencionalmente a aeronave, provocando a morte de todos os 33 ocupantes, incluindo seis portugueses.

