"O Governo australiano tem conhecimento de um incidente cibernético que afeta o operador portuário DP World Australia. O Governo está a coordenar a resposta governamental a este incidente", afirmou hoje a ministra dos Assuntos Internos australiana, Clare O'Neil, numa mensagem na rede social X (antigo Twitter).

Devido ao incidente, cujas causas estão a ser investigadas, a DP World Australia suspendeu todas as operações portuárias em quatro dos principais portos do país, nomeadamente Sydney, Melbourne, Brisbane e Fremantle.

O coordenador nacional da cibersegurança, o marechal do Ar Darren Goldie, afirmou que este "incidente cibernético de importância nacional" foi comunicado na sexta-feira à noite e indicou que "é provável que esta suspensão continue durante vários dias", o que "afetará o movimento de mercadorias para dentro e para fora do país".

"A nossa prioridade é ajudar a DP World Australia a resolver o incidente, para que se possa restabelecer o acesso aos portos que operam em todo o país", afirmou Darren no X, após uma reunião do Mecanismo Nacional de Coordenação e da Agência Nacional de Gestão de Emergências.

Darren acrescentou que as autoridades australianas estão "empenhadas" em resolver o incidente o mais rapidamente possível e estão a trabalhar com o operador portuário, prestando aconselhamento e assistência técnica, a fim de retomar as operações o mais rapidamente possível.

A Polícia Federal australiana anunciou que iniciou uma investigação para determinar as causas do incidente.

