Assim, as autoridades de saúde relataram 1.978 novas infeções em um dia e 36 mortes com ou de covid-19, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Na passada segunda-feira, a Alemanha tinha registado 2.682 novos casos em 24 horas e 43 mortes.

O número máximo de infeções foi registado em 18 de dezembro, com 33.777 novos casos num dia, e o número de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244, enquanto a incidência atingiu seu pico em 22 de dezembro, com 197,6.

O fator de transmissibilidade semanal é de 0,75, o que significa que a cada 100 infetados contagia uma média de 75 outras pessoas.

A Alemanha acumulou 3.681.126 positivos e 88.442 mortes com ou de covid-19 desde o início da pandemia.

Cerca de 3.486.700 pessoas foram registadas como recuperadas e os casos ativos são atualmente cerca de 106.000.

No domingo, 2.515 pacientes com covid-19 foram internados em unidades de cuidados intensivos (menos 77 em 24 horas) e, destes, 1.656 (-66% e menos 35 a menos em relação a sábado) precisam de respiração assistida, de acordo com o registo de a Associação Interdisciplinar Alemã para Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Em 24 horas, as unidades de cuidados intensivos receberam 59 novos pacientes com covid-19 e 37 dos internados morreram.

Até sexta-feira, 14.197.101 pessoas (17,1% da população) tinham a vacinação completa e 35.453.649 (42,6%) apenas a primeira dose.

