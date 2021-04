O número de mortes relacionadas com o novo coronavírus em um dia subiu para 342, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia hoje atualizados.

O pico de incidência na Alemanha foi registado em 22 de dezembro, com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes em uma semana.

O número máximo de infeções foi registado no dia 18 de dezembro com 33.777 em um dia e o número de óbitos, no dia 14 de janeiro, com 1.244.

O RKI lembra que durante as férias da Páscoa foram realizados menos testes, pelo que os números relativos a essas datas devem ser interpretados com cautela e espera que a partir de meados desta semana os dados sejam mais fiáveis.

O número de positivos desde o início da pandemia chega a 3.044.016 - dos quais cerca de 2.718.700 são pacientes recuperados - e o número de mortes é de 79.088.

Nas unidades de cuidados intensivos com covid-19 foram internados na terça-feira 4.688 pacientes (o que representa mais 26 em um dia), dos quais 2.666 (57% e mais quatro em relação a segunda-feira) precisam de ventilação assistida, de acordo com a Associação Interdisciplinar de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Em apenas um dia, as unidades de cuidados intensivos receberam 472 novos pacientes com covid-19 e 122 dos internados morreram.

Atualmente, 21.006 camas nos cuidados intensivos estão ocupadas, mais 907 por pacientes menores, e 2.899 estão livres, além de 913 reservadas para crianças.

Na Alemanha, 5.117.056 pessoas receberam as duas doses da vacina (6,2% da população) e 13.567.817 (16,3%), pelo menos uma, segundo relatório divulgado terça-feira pela RKI.

Nas últimas 24 horas, 326.352 cidadãos receberam a primeira dose da vacina e outros 73.539, a segunda.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.947.319 mortos no mundo, resultantes de mais de 136,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

DD // SB

Lusa/Fim