De acordo com as mesmas fontes, a diminuição do vento no Monte Parnitha permitiu manter a situação sob controlo.

Os maiores incêndios registados neste momento na Grécia estão localizados, além de Parnitha, nos arredores de Alexandroupolis, capital da região nordeste de Evros, e na ilha de Eubeia.

Os bombeiros relataram 69 novos incêndios em todo o país nas últimas 24 horas, embora a maioria tenha sido controlada.

Os incêndios na região de Evros, na fronteira com a Turquia, continuam fora de controlo e são os maiores de que há registo na União Europeia (UE), segundo indicou na quinta-feira o comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

Os incêndios na Grécia já destruíram quase 80 mil hectares de floresta. A região de Evros é a mais atingida, com uma área ardida de 72.344 hectares até 22 de agosto, segundo dados fornecidos à agência de notícias EFE pelo Observatório Nacional de Incêndios Florestais.

"Devido às frentes ativas, espera-se que a estimativa final da área queimada seja muito significativa. Uma avaliação mais precisa destas áreas será realizada nos próximos dias", disse à EFE a equipa do observatório, liderada por Ioannis Gitas.

Os incêndios em Evros, que deflagraram em 19 de agosto, também devastaram grande parte do Parque Nacional Dadia, uma área arborizada onde foram encontrados na terça-feira passada os corpos carbonizados de 18 migrantes ilegais que tinham entrado na Grécia pela fronteira da Turquia.

Outras duas pessoas também já perderam a vida nestes incêndios que assolam o território grego.

Cerca de 25% da área total da Grécia é coberta por florestas, o que faz do país, proporcionalmente, o quarto com a área mais arborizada da Europa.

Os incêndios foram causados por uma combinação de temperaturas elevadas, registadas durante a atual vaga de calor, tempo muito seco e fortes rajadas de vento.

O ministro da Crise Climática e da Proteção Civil, Vassilis Kikilias, reconheceu esta semana que alguns dos incêndios nos arredores de Atenas têm mão criminosa.

"Alguns incendiários estão a provocar incêndios, colocando em risco florestas, propriedades e, acima de tudo, vidas humanas", disse o ministro grego, numa declaração transmitida pela televisão.

Giannis Artopoios, porta-voz dos bombeiros, também declarou que alguns incêndios parecem ter origem criminosa, mas que há dificuldades em provar isso.

Os aceleradores químicos são difíceis de rastrear após incêndios, especialmente numa situação em que centenas de bombeiros destacados lutam em condições muito desfavoráveis para controlar incêndios alimentados por ventos fortes.

A Proteção Civil grega emitiu hoje um alerta de risco muito elevado de incêndio nas regiões da Grécia central e na região da Ática.

A Grécia sofre incêndios florestais devastadores todos os verões. Em 2018, um incêndio fez 104 vítimas mortais nos arredores de Atenas, durante o qual turistas não foram avisados para sair de um 'resort' de férias.

No verão de 2007, vários incêndios florestais, que afetaram principalmente a região sul do Peloponeso, mataram mais de 70 pessoas e queimaram cerca de 2.700 quilómetros quadrados.

No mês passado, um grande incêndio florestal na ilha turística de Rodes forçou a saída de cerca de 20 mil turistas.

Com as forças de combate a incêndios no seu limite, a Grécia pediu ajuda a outros países europeus.

No total, nos últimos dias, a UE disponibilizou às autoridades gregas sete aviões, um helicóptero, 114 bombeiros e 19 veículos para apoiar o combate aos incêndios florestais.

Para esta nova vaga de incêndios, a segunda no espaço de um mês, foi ainda disponibilizado o programa europeu de cartografia por satélite Copernicus, que já reproduziu mapas das áreas afetadas.

Até ao momento, Alemanha, Suécia, Croácia, Chipre, Roménia, França, República Checa, Bulgária, Albânia e Eslováquia disponibilizaram meios e operacionais para ajudar no combate às chamas.

