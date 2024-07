O chamado Park Fire - o maior incêndio florestal na Califórnia este ano - foi um dos mais de 100 incêndios que deflagraram nos EUA no domingo, de acordo com as autoridades norte-americanas.

Alguns foram provocados pelo clima, com as alterações climáticas a aumentar a frequência dos relâmpagos, à medida que o oeste dos EUA enfrenta um calor abrasador e condições extremamente secas.

O Fire Park queimou uma área maior do que a cidade de Los Angeles, durante o dia de hoje, escurecendo o céu com fumo e envolvendo milhares de bombeiros.

O incêndio estendeu-se por mais de 1.455 quilómetros quadrados no interior do norte da Califórnia.

Esperava-se que os ventos e as temperaturas aumentassem ligeiramente no meio da quebra da humidade, disseram as autoridades numa atualização feita hoje de manhã (já tarde, em Portugal continental).

Este incêndio começou na quarta-feira, quando as autoridades dizem que um homem empurrou um carro em chamas para um barranco em Chico e depois fugiu.

Um homem acusado de provocar o incêndio foi detido na quinta-feira e deverá ser presente a tribunal esta semana.

Os bombeiros aumentaram a contenção no sábado, auxiliados por temperaturas mais frias e mais humidade, disseram as autoridades.

Embora sejam esperadas temperaturas inferiores à média até meados desta semana, isso não significa que os incêndios existentes vão desaparecer, disse Marc Chenard, meteorologista do Centro de Previsão Meteorológica do Serviço Meteorológico Nacional em College Park, Maryland.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu avisos de risco máximo para grandes áreas de Idaho, Montana, Utah e Wyoming, bem como para partes da Califórnia, o que significa que os combustíveis secos e os ventos mais fortes estavam a aumentar o perigo de incêndio.

Incêndios ocorreram no leste do Oregon e no leste de Idaho, onde as autoridades estavam a avaliar os danos de um grupo de incêndios chamado Incêndio Gwen, estimado em 111 quilómetros quadrados, no domingo.

Na Califórnia, várias comunidades ficaram sob alerta de evacuação no domingo.

No entanto, a frente mais a sul do incendo parecia controlado, até que as chamas se estenderam para áreas mais ventosas, obrigando a novas evacuações.

O foco em salvar vidas e propriedades ameaçadas mudou para enfrentar o incêndio de frente, disse o porta-voz da sede do Park Fire, Jay Tracy, no domingo.

Quase 4.000 bombeiros estão a combater o incêndio, auxiliados por vários helicópteros e aviões-tanque.

Espera-se que os reforços proporcionem o descanso necessário aos bombeiros locais, alguns dos quais trabalham sem parar desde quarta-feira.

No sul da Califórnia, cerca de 2.000 pessoas receberam ordem de evacuação por causa de um incêndio que atingiu a Floresta Nacional de Sequoia.

O incêndio provocado pelo vento foi alimentado por plantas secas e mortas e moveu-se rapidamente, consumindo mais de 155 quilómetros quadrados em quatro dias.

Não foram relatadas mortes nos incêndios, mas as autoridades continuam a alertar as pessoas respeitarem as indicações de evacuação.

RJP //APN

Lusa/Fim