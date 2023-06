Incêndios florestais no Canadá voltam a recrudescer e combate pode durar todo o verão

Os incêndios florestais voltaram a intensificar-se no oeste do Canadá, obrigando à retirada de milhares de pessoas das suas casas, enquanto no leste, no Quebeque, as autoridades vaticinaram hoje que o combate às chamas durará todo o verão.