Segundo as autoridades, os incêndios florestais deslocaram-se das montanhas em direção à costa, alimentados por rajadas de vento de até 70 quilómetros por hora.

Helicópteros estão a lançar água para apagar o fogo perto de Kouvara, cerca de 40 quilómetros a sudeste da capital, numa área com milhares de casas de verão à beira-mar.

O corpo de bombeiros também relatou um segundo grande incêndio florestal numa área arborizada perto da cidade turística de Loutraki, cerca de 90 quilómetros a oeste de Atenas.

A região metropolitana de Atenas e grande parte do sul da Grécia foram colocados no segundo alerta mais alto para incêndios florestais entre hoje e terça-feira, após uma onda de calor de quatro dias que acabou por enfraquecer no fim de semana.

Uma outra onda de calor com temperaturas altas é esperada para o fim desta semana.

