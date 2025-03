"Não houve mais registos de poluição no mar por parte de nenhum dos navios além do que foi observado durante o acidente inicial. A equipa de combate à poluição e de resgate da Guarda Costeira dispõe de uma resposta abrangente de combate à poluição, caso seja necessário", afirmou a diretora executiva da entidade, Virginia McVea.

A mesma responsável indicou que o cargueiro Solong está seguro a um rebocador e que "a extensão e a intensidade dos incêndios a bordo do navio diminuíram consideravelmente".

A empresa proprietária alemã Ernst Russ desmentiu notícias de que transportava cianeto de sódio, clarificando que existiam "quatro contentores vazios que anteriormente continham o produto químico perigoso e estes contentores continuarão a ser monitorizados".

Já o petroleiro Stena Immaculate permanece ancorado, sem "chamas visíveis a bordo", pelo que "poderá ser efetuada uma avaliação a bordo ainda hoje".

A causa do acidente está a ser investigado pela polícia e outras autoridades, tendo o comandante do Solong, navio responsável pela colisão, sido detido por suspeita de homicídio involuntário por negligência grosseira.

O cargueiro Solong, registado em Portugal, colidiu na segunda-feira no mar do Norte, ao largo do leste de Inglaterra, com o Stena Immaculate, um petroleiro norte-americano que transportava combustível para as forças armadas norte-americanas, incendiando ambos os navios.

