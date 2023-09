"Cinquenta e seis pessoas morreram e 37 ficaram feridas", precisou a polícia em comunicado.

Entre as mais de 50 vítimas mortais, "39 foram identificadas", indicou a mesma fonte.

As autoridades referiram que o proprietário do imóvel, identificado como Nghiem Quang Minh, 44 anos, foi detido num âmbito de uma investigação entretanto aberta e relacionada com o incumprimento das normas de segurança, segundo o portal noticiosa VN Express.

Previamente, a agência noticiosa oficial tinha dado conta do incêndio e da transferência para um hospital de cerca de 50 pessoas, incluindo "dezenas de mortos".

"Trata-se de um incêndio muito grave", acrescentou a agência estatal, referindo que as equipas de salvamento conseguiram retirar 70 pessoas do edifício em chamas.

O incêndio deflagrou pouco antes da meia-noite de terça-feira (18:00 em Lisboa), segundo o relato de testemunhas.

Vídeos difundidos pelos meios de comunicação social vietnamitas revelam a dimensão do incêndio, que se propagou por grande parte do edifício de dez andares, situado num beco estreito de uma zona residencial de Hanói.

"Não podemos ajudar muito. Não há saída de emergência, pelo que é impossível as vítimas escaparem", disse à agência noticiosa AFP um residente local.

Entre os meios mobilizados para o local incluíram-se 15 veículos de bombeiros e uma centena de efetivos, incluindo militares.

O primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chin, e outros responsáveis oficiais também se deslocaram ao local.

Nos últimos anos, o Vietname tem sido palco de vários incêndios mortais, aumentando as suspeitas de que as regras básicas de segurança não são respeitadas.

No ano passado, um incêndio num bar de 'karaoke' perto da cidade de Ho Chi Minh, no sul do país, matou 32 pessoas.

PCR (CAD) // SCA

Lusa/Fim