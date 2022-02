"O navio continua com um incêndio, mas está estável. Não há poluição neste momento", disse o capitão do Porto da Horta, em declarações à agência Lusa.

João Mendes Cabeças explicou que, apesar de se manter ativo o incêndio, "não haverá perigo" de o fogo chegar aos tanques de combustível do navio, porque "estão todos abaixo da linha de água e foram vedados".

O capitão do Porto da Horta, na ilha do Faial, adiantou que "ainda hoje sairá um rebocador com três técnicos para o local", onde está o barco para "uma primeira avaliação".

"Na sexta-feira, deslocam-se mais 10 técnicos de uma empresa holandesa contratada pelo armador para começarem as condições para estabelecer o reboque" do navio, acrescentou.

A embarcação, que transportava automóveis, emitiu na manhã de quarta-feira um alerta por ter "fogo ativo no porão de carga".

O "Felicity Ace", com bandeira do Panamá, navegava a 90 milhas náuticas (cerca de 170 km) a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores, quando foi dado o alerta.

Os 22 tripulantes foram resgatados na quarta-feira em segurança.

Em declarações à Lusa esta manhã, Mendes Cabeças adiantou que o navio "está no meio do mar e tem uma superestrutura muito grande, pelo que é difícil o combate" às chamas.

?O navio patrulha oceânico "NRP Setúbal", da Marinha Portuguesa, permanece no local a acompanhar a situação.

