Um porta-voz do Comando Sub--regional do Douro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse que o combate às chamas "demorou muito tempo", sobretudo porque o incêndio se encontrava numa zona de "acesso difíceis".

A mesma fonte sublinhou que não houve habitações em risco, nem registo de danos materiais até ao momento.

Pelas 05:45, ainda estavam no local, no sul do distrito de Bragança, 78 operacionais, apoiados por 22 viaturas, de acordo com o portal da ANEPC.

O portavoz disse à Lusa que o incêndio levou à mobilização de bombeiros vindos de Freixo de Espada à Cinta, Sabugal, Figueira de Castelo Rodrigo e Alfândega da Fé.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 13:29 de sexta-feira e durante a tarde a preocupação concentrou-se em não deixar entrar o fogo na floresta que ladeia a aldeia de Masouco, no Parque Natural do Douro Internacional.

O presidente da Câmara de Freixo de Espada à Cinta, Nuno Ferreira, tinha adiantado à Lusa, durante a tarde, que o fogo estava a ser combatido por bombeiros portugueses e espanhóis e nove meios aéreos, que no final do dia se retiraram.

