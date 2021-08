"As escadas que conduziam ao telhado, que lhes poderiam ter permitido escapar ao fogo, estavam fechadas", disse o oficial superior da polícia Shahjehan Khan à agência francesa France-Presse.

O responsável disse que as equipas recuperaram "16 corpos até agora", acrescentando que havia pouca esperança de encontrar outros que estavam na fábrica na altura do incêndio, porque não havia outra via de fuga.

Os incêndios são comuns nas fábricas do Paquistão, país cujas leis de segurança são fracas.

Em 2012, pelo menos 250 trabalhadores de uma fábrica têxtil na cidade de Baldia, a oeste de Karachi, morreram quando um incêndio destruiu o local, que não tinha saídas de emergência.

