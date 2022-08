"Até ao momento recuperámos seis corpos, ainda estamos a procurar mais corpos desde que o fogo foi controlado", disse à agência espanhola EFE o segundo comandante do corpo de bombeiros de Daca, Bazlur Rashid.

O incêndio começou ao meio-dia e ocorreu num prédio de três andares localizado no bairro de Chawkbazar, na zona velha da capital do Bangladesh, explicou à EFE um morador, Mahmudul Hasan.

A mesma fonte especificou que o edifício albergava um restaurante no primeiro piso, bem como várias lojas e uma fábrica de brinquedos de plástico nos restantes pisos.

"Suspeitamos que as vítimas eram todos trabalhadores do restaurante, que se encontravam a dormir depois de trabalhar no turno da noite", disse o morador.

O bairro antigo da capital, construído há cerca de 400 anos durante o governo da dinastia Mughal, é densamente povoado e abriga várias fábricas em condições precárias de segurança.

Em fevereiro de 2019, um grande incêndio nesta mesma área destruiu quase completamente sete edifícios, deixando pelo menos 70 mortos e 55 feridos. Em 2010, um incêndio semelhante, numa área próxima causou a morte de 124 pessoas.

Há apenas dois meses, no sudeste do país, uma explosão e um incêndio subsequente num parque de contentores causou pelo menos 41 mortos e mais de 200 feridos.

DA // JMR

Lusa/fim