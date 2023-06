A polícia do estado alemão da Turíngia informou que o incêndio deflagrou por volta das 05:00 locais numa instalação na cidade de Apolda e que um corpo foi recuperado do edifício incendiado.

Uma criança de nove anos foi dada como desaparecida, segundo a polícia, que não disse se o corpo recuperado era o da criança.

Na sua conta da rede social Twitter, a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, chamou o incidente de "notícia terrível". Confirmou que estava a decorrer uma investigação para determinar a causa do incêndio.

As 300 pessoas que estavam no abrigo foram retirados e os residentes levados para outro centro de refugiados nas proximidades de Hermsdorf, disse um porta-voz do governo local à agência noticiosa alemã dpa.

A polícia disse que 250 pessoas estavam no abrigo quando deflagrou o incêndio e 10 foram levadas para um hospital local com ferimentos, segundo a polícia, que acrescentou não haver informações sobre o seu estado de saúde.

