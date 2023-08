Incêndio de Carrazeda de Ansiães "deve em breve ficar dominado" -- Proteção Civil

O incêndio que deflagrou em Pinhal do Norte, Carrazeda de Ansiães, "deve em breve ficar dominado", disse à Lusa um porta-voz do Comando Sub-regional do Douro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.