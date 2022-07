"A situação em Oliveira de Azeméis está mais controlada, mas o fogo entretanto alastrou a Albergaria e neste momento está a consumir uma fábrica de madeiras que não tem o nome identificado, mas que, segundo populares da zona, é nas instalações da antiga Lusoparquê", disse à Lusa o presidente da Câmara de Oliveira, Joaquim Jorge Ferreira.

O responsável máximo do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, José Carlos Pinto, acrescentava às 22:00 que havia já outra unidade industrial a arder: "É uma serralharia. E há outras fábricas com alguns problemas, mas a de madeiras e a serralharia são as que estão em pior situação".

Segundos dados do site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 22:07 o incêndio detetado inicialmente na freguesia de Pinheiro da Bemposta estava a ser combatido por 464 operacionais de dezenas de corporações da região Norte e Centro, apoiados por 144 viaturas terrestres.

O incêndio chegou a ter vários focos a lavrar em simultâneo, sendo que, antes de anoitecer, também implicou o trabalho de três meios aéreos.

"A situação é gravíssima para Albergaria-a-Velha, sobretudo porque a fábrica de madeira é mesmo na grande zona industrial do concelho e há lá muitas empresas que podem ficar em risco", realça Joaquim Jorge Ferreira.

O comandante José Carlos Pinto refere que, além das altas temperaturas, também o vento forte está a dificultar a intervenção dos operacionais no terreno, pelo que, sobretudo em Albergaria, "o trabalho dos bombeiros ainda está para durar".

As chamas cortaram a autoestrada A1, de acordo com a Proteção Civil, na zona de Albergaria.

Também a concessionária -- a Brisa -- daquela autoestrada confirmou o corte ao trânsito rodoviário.

"A Brisa Concessão Rodoviária informa que a A1 se encontra cortada ao trânsito, nos dois sentidos de circulação, entre Aveiro Sul e Estarreja, devido a um incêndio", lê-se num comunicado enviado às redações.

A Brisa "agradece a compreensão dos automobilistas e dos utilizadores desta área de serviço", acrescenta.

O incêndio deflagrou esta tarde, pelas 12:54, no lugar da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, e a instabilidade do vento fez com que chamas chegassem a Albergaria-a-Velha.

As chamas avançaram nos últimos minutos sobre a zona Industrial de Albergaria-a-Velha, estando a ser combatidas por 460 bombeiros, apoiados por 140 viaturas.

