O incêndio começou no telhado do Museu Nacional Hangeul - o nome do alfabeto coreano - por volta das 08:40, hora local (23:40 de sexta-feira em Lisboa), gerando "uma quantidade significativa de fumo", disse a prefeitura do distrito de Yongsan, onde se situa o edifício.

Um bombeiro enviado para o local teve de ser transportado para o hospital, de acordo com a televisão sul-coreana YTN.

"Os moradores da área circundante são aconselhados a manter as janelas fechadas e a evitar ir até à área" do museu, disse a Câmara Municipal de Yongsan, numa mensagem de emergência.

Imagens transmitidas pelas televisões do país mostraram colunas de fumo a subir do telhado do museu, que exibe artefactos e relíquias relacionados com o alfabeto coreano, inventado pelo rei Sejong em 1443 e composto por 40 carateres.

VQ // VQ

Lusa/Fim